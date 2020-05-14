В Харькове ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку

В Харькове разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю Алину Заблодскую.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 16-летняя девушка 11 мая около 16:00 ушла из дома и не вернулась.

Разыскиваемая ростом 156 см, имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы средней длины и голубые глаза.

Девушка была одета в черную кожаную куртку, черные джинсы и белые кроссовки.

Какую-либо информацию о разыскиваемой в полиции просят сообщать в Киевский отдел полиции по телефонам: (057) 700-43-04, 063215 46 84 или 102.