 

В Харькове ищут сбежавшую из больницы девушку-подростка

16 октября 2019 г. 16:26
1 просмотр

В Харькове правоохранители разыскивают несовершеннолетнюю Александру Маух.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, девушка 2003 года рождения утром 16 октября самовольно ушла из медицинского учреждения. 

Разыскиваемая ростом 153 см, плотного телосложения, на вид ей 15-16 лет, у нее темно-русые волосы.

На момент исчезновения девушка была одета в серую кофту и темные штаны.

Всех владеющих какой-либо информацией о разыскиваемой полиция просит сообщать ее в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным способом.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.