 

В Харькове ищут взрывчатку на 53 объектах

08 октября 2019 г. 19:09
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В Харькове сегодня, 8 октября, неизвестный заминировал 53 объекта.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о заминировании 7 больниц, 21 торгово-развлекательного центра, 21 жилого дома, вуза, аэропорта, автомобильного и железнодорожного вокзалов поступила на электронную почту полиции 8 октября около 15:30.

По адресам выехали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, работники кинологического центра, а также специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

 

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