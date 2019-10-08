В Харькове ищут взрывчатку на 53 объектах

В Харькове сегодня, 8 октября, неизвестный заминировал 53 объекта.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о заминировании 7 больниц, 21 торгово-развлекательного центра, 21 жилого дома, вуза, аэропорта, автомобильного и железнодорожного вокзалов поступила на электронную почту полиции 8 октября около 15:30.

По адресам выехали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, работники кинологического центра, а также специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас проводится осмотр помещений и прилегающей территории.