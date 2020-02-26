В Харькове искали взрывчатку

Информация о минировании почти 100 объектов в Харькове не подтвердилась. Как сообщают в ГУ Нацполиции Харьковской области, на местах работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

Сообщение о закладке взрывчатки в жилых домах, торговых центрах, медицинских учреждениях, железнодорожных и автовокзалах города поступило на электронную почту полиции 25 февраля в 15:40. Всего полицейские тщательно осмотрели 96 объектов, эвакуировали 466 человек. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.