В Харькове искали взрывчатку

26 февраля 2020 г. 11:44
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Информация о минировании почти 100 объектов в Харькове не подтвердилась. Как сообщают в ГУ Нацполиции Харьковской области, на местах работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. 

Сообщение о закладке взрывчатки в жилых домах, торговых центрах, медицинских учреждениях, железнодорожных и автовокзалах города поступило на электронную почту полиции 25 февраля в 15:40. Всего полицейские тщательно осмотрели 96 объектов, эвакуировали 466 человек. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
Информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Также принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, причастного к ложному сообщению.

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