В Харькове искали взрывчатку на заводе и в конструкторском бюро

В Харькове искали взрывчатку на заводе и конструкторском бюро в Слободском районе города.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.
Как указано, 28 мая в 13:10 в полицию поступило электронное анонимное сообщение о закладке взрывчатки на заводе имени Малышева, расположенном на улице Плехановской, 126, и конструкторском бюро имени Морозова.
По указанному адресу выезжала оперативная группа, взрывотехники и экстренные службы.
Персонал предприятия был эвакуирован.
Во время осмотра помещений, объектов и территории никаких взрывных устройств не обнаружили.