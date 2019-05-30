В Харькове искали взрывчатку на заводе и в конструкторском бюро

30 мая 2019 г. 12:15
64 просмотра

В Харькове искали взрывчатку на заводе и конструкторском бюро в Слободском районе города.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Как указано, 28 мая в 13:10 в полицию поступило электронное анонимное сообщение о закладке взрывчатки на заводе имени Малышева, расположенном на улице Плехановской, 126, и конструкторском бюро имени Морозова.

По указанному адресу выезжала оперативная группа, взрывотехники и экстренные службы.

Персонал предприятия был эвакуирован.

Во время осмотра помещений, объектов и территории никаких взрывных устройств не обнаружили.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.