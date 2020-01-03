В Харькове искали взрывчатку в сервисном центре мобильного оператора

03 января 2020 г. 11:22
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2 января в Основянском районе Харькова искали взрывчатку в сервисном центре одного из мобильных операторов.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

По оперативным данным, 2 января в 15:20 в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Харьковской области поступил анонимный телефонный звонок о минировании сервисного центра «ЛАЙФСЕЛЛ», который расположен на ул. Кооперативной, 6/8.

По адресу прибыли взрывотехнические и следственно-оперативные группы.

При проверке информации никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили. 

 

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