В Харькове искали взрывчатку в сервисном центре мобильного оператора

2 января в Основянском районе Харькова искали взрывчатку в сервисном центре одного из мобильных операторов.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

По оперативным данным, 2 января в 15:20 в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Харьковской области поступил анонимный телефонный звонок о минировании сервисного центра «ЛАЙФСЕЛЛ», который расположен на ул. Кооперативной, 6/8.

По адресу прибыли взрывотехнические и следственно-оперативные группы.

При проверке информации никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.