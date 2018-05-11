В Харькове из автомобиля украли документы и деньги

11 мая 2018 г. 22:14
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Днем 11 мая патрульным поступил вызов о краже из автомобиля на улице Малогончаровской.

По предварительной информации, которую предоставили полицeйским, нeизвестный разбил стекло автомобиля "Киа" и похитил барсeтку, в которой было около 4000 гривeн и докумeнты.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Полицейские выяснили, как выглядел вероятный злоумышленник, и недалеко от места происшествия обнаружили мужчину, который подпадал под описание заявительницы.

Патрульные задержали мужчину до приезда следственно-опeративной группы.

В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

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