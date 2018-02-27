В Харькове из больницы сбежала девушка

Харьковские правоохранители разыскивают несовершеннолетнюю Кристину Костенко, которая 26 февраля около 15.00 самовольно покинула больницу на улице Клочковской и пропала.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пропавшая девушка 2003 года рождения, проживает в Харьковской области в городе Богодухов.

Приметы: на вид 15 лет, рост 157 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы.

Девушка была одета в кофту черного цвета под горло, черные лосины, черные сапоги.

В полиции просят любую информациею о разыскиваемой сообщать в полицию по телефонам: 102, 095-154-28-38, 0684257657 или другим удобным способом.