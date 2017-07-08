В Харькове из горящего цеха эвакуировали пять человек

08 июля 2017 г. 10:40
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Сообщение о пожаре в производственном двухэтажном здании на ул. Москалевской, 167 потупило 7 июля в 08:38. В данном здании располагалось сразу несколько предприятий различной специализации.

Как рассказали в оГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар произошел на втором этаже здания в цехе по переработке резиновых отходов, и горели на площади 15 кв.м. В результате пожара образовалось плотное задымление всего второго этажа.

Спасатели немедленно приняли меры по тушению огня, дымоудалению и поиску людей, которые не успели покинуть опасную зону. Звеном газодымозащитной службы найдено и выведено на свежий воздух 5 человек, среди которых оказался 1 12-тилетний мальчик). В результате пожара он получил ожоги и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.

В 8:83 пожар удалось локализовать, а в 09:40 - полностью ликвидировать. В его тушении принимали участие 23 человека личного состава ДСНС и 5 единиц техники.

Установлением обстоятельств и причины данной чрезвычайной ситуации занимаются правоохранительные органы.

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