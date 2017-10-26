В Харькове из горящей квартиры спасли женщину-инвалида

26 октября 2017 г. 11:19
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Сообщение о пожаре в тамбуре на четвертом этаже жилого девятиэтажки по ул. Продольной, 1 поступило 25 октября в 9:35.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харькоской области, горел электрический хозяйство в электрощите. В результате горения полимерных материалов образовалось сильное токсическое задымление. По технологическому отверстия оно распространилось в тамбур 5-го этажа и начало проникать в квартиры.

В одной из квартир на 5-м этаже находились 2 человека: женщина с ограниченными возможностями 1944 года рождения, которая не могла самостоятельно передвигаться, и ее муж 1940 года рождения. Люди страдали от дыма и требовали немедленной помощи. Так спасатели вынесли их на свежий воздух и оказали необходимую помощь. Благодаря оперативному реагированию сотрудников ДСНС пенсионеры не пострадали.

В 9:49 пожар ликвидировали.

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.

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