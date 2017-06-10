В Харькове из гранатомета обстреляли здание

10 июня 2017 г. 12:31
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Информация о том, что на улице 23 Августа слышны взрывы, поступила к правоохранителям сегодня около 2:05. Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, неизвестные стреляли из гранатомета. В результате происшествия в недостроенном офисном центре повреждены окна и торцевая стена. Пострадавших нет. Установлено, что здание находится на стадии ремонта и никаких учреждений в ней не находится. Следствем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают лиц, причастных к преступлению.

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