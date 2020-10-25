В Харькове из окна больницы выпрыгнул и разбился насмерть пациент с коронавирусом (видео)

25 октября 2020 г. 12:00
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Сегодня, 25 октября, утром из окна четвертого этажа Харьковского областного диспансера радиационной защиты выпрыгнул мужчина, который находился в медучреждении на лечении с коронавирусом.

Об этом сообщается в соцсетях. Там же опубликовано соответствующее видео.

По информации руководителя "чернобыльской"  больницы Ирины Пироговой, болезнь у мужчины протекала очень в тяжелой форме. Он был на аппарате ИВЛ в реанимации.

«Пациент был спокоен, адекватен... не было каких-то попыток. Видимо это произошло на фоне кислородной недостаточности, на фоне гипоксического состояния мозга, психопатии...», - рассказала Пирогова KHARKIV Today.

Мужчине было 69 лет.

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства смерти мужчины в медицинском учреждении.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии в больнице по улице Новгородской поступила в полицию 25 октября около 9:20 от медперсонала.

Предварительно установлено, что 69-летний пациент покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна палаты, расположенной на четвертом этаже.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Информация зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

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