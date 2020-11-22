В Харькове из окна многоэтажки выпал иностранец: пострадавший госпитализирован

Сегодня ночью в ЖК "Воробьевы горы" по переулку Шевченковскому в Харькове из окна многоэтажки выпал иностранец.

Об этом первыми сообщили очевидцы-пользователи соцсетей.

По их информации, молодой человек выпал из окна 4-го этажа.

«На Воробьёвых темнокожий парень выпал из окна и предположительно сломал себе ногу. Скорая на месте, ровно как и все собравшиеся на крики соседи», - сказано в комментарии под опубликованным в одном из Телеграмм-каналов видео с места происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, 22 ноября около 1:45 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в Шевченковском переулке из окна 4-го этажа дома выпал мужчина.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела. Полицейские установили личность потерпевшего. Им оказался 21-летний гражданин республики Гана. Пострадавшего доставили в больницу с травмой ноги.

Информация о происшествии внесена в Единый учет событий и происшествий.