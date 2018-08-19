В Харькове из окна выпал четырехлетний ребенок

19 августа 2018 г. 18:07
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18 августа в 14:35 медикам скорой помощи поступило сообщение о том, что в Харькове из окна на первом этаже выпал четырехлетний ребенок.

Об этом сообщили в Центре скорой помощи и медицины катастроф.

Прибывшие на место медики скорой помощи госпитализировали пострадавшего.

В центре добавили, что в течение выходных это уже второй случай, когда причиной падения ребенка стала москитная сетка.

Кроме того, в 18:21 медики получили сообщение о том, что со второго этажа заброшенного здания выпал 12-летний мальчик.

Пострадавшего также госпитализировали.
 

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