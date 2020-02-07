В Харькове из-за аварии пострадал 36-летний мужчина

Куча обломков на дороге, сбитый бордюр и следы от покрышек на тротуаре. Это последствия аварии, котоаря произошла утром, на перекрестке проспектов Московского и Петра Григоренко. Здесь не поделили дорогу две машины: Киа и ВАЗ. Татьяна рассказывает: услышала сильный удар, пошла проверять и увидела, что пассажира ВАЗа зажало в изуродованном авто.

Татьяна, продавец

Ну вот я видела, подошла, там был пассажир, ему одели ошейник на голову, на шею. И вырезал... МЧСники вырезали его. Дверь вырезали, а потом вынесли, положили в скорую помощь.

В результате ДТП пострадал 36-летний пассажир ВАЗа. Из-за сильного удара его зажало кузовом автомобиля, и уже самостоятельно он выбраться не мог. Для освобождения пострадавшего, спасателям пришлось использовать специальный гидроавлический инструмент, рассказывает помощник начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Хар. обл.

Я хотів би сказати, що тут була така складна робота по його деблокуванню. Щоби не збільшити ту боль, яка була в нього, він був, також, под контролем лікарів швидкої. Вони були разом з нами, з нашими співробітниками, рятувальниками. Вони проводили ось цю роботу.

Через несколько минут, мужчину таки освободили и передали врачам. Сейчас он находится в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи. Кроме этого, еще несколько ДТП произошли на проспекте Московском, Гагарина и улице Отакара Яроша. На последней, водитель автомобиля Мазда не справился с управлением и протаранил дерево, говорят в Управлении патрульной полиции Харьковской области. На водителя составили протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, что привело к повреждению транспортных средств, груза, автомобильных дорог, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины про административные правонарушения. По факту других аварий, правоохранители продолжают работать.