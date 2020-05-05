В Харькове из-за ливня затопило часть рынка «Барабашово» (видео)

Сегодня, 5 мая, в Харькове днем прошел сильный дождь.

Из-за ливня оказались затопленными некоторые улицы в районе Журавлевки и на Салтовке.

Очевидцы опубликовали в соцсетях соответствующие фото.

На фото очевидцев – автомобили, колеса которых залиты водой наполовину, а у некоторых уровень воды достигает номерных знаков.

По информации пресс-службы “Барабашово”, в одной из низин торговый центр соседствует с частным сектором, который и отводит воду на территорию рынка.

“Ливневки работают исправно и по состоянию на 14:30 вода ушла, препятствий для движения транспорта нет. Угрозы для торговых объектов тоже нет”, — отметили в пресс-службе рынка.