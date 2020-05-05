В Харькове из-за ливня затопило часть рынка «Барабашово» (видео)

05 мая 2020 г. 15:40
1 просмотр

Сегодня, 5 мая, в Харькове днем прошел сильный дождь.

Из-за ливня оказались затопленными некоторые улицы в районе Журавлевки и на Салтовке.

Очевидцы опубликовали в соцсетях соответствующие фото. 

На фото очевидцев – автомобили, колеса которых залиты водой наполовину, а у некоторых  уровень воды достигает номерных знаков. 

По информации пресс-службы “Барабашово”, в одной из низин торговый центр соседствует с частным сектором, который и отводит воду на территорию рынка.

“Ливневки работают исправно и по состоянию на 14:30 вода ушла, препятствий для движения транспорта нет. Угрозы для торговых объектов тоже нет”, — отметили в пресс-службе рынка.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53