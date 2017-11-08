В Харькове из-за неисправной грелки случился пожар, пострадала женщина

8 ноября в 05:20 в одной из квартир в доме на проспекте Героев Сталинграда начался пожар, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на вызов спасатели обнаружили, что в квартире горят вещи и диван на площади 15 кв.м. В результате пожара получила ожоги предплечья 59-летняя женщина. Пострадавшей на месте оказали помощь медики.

В 5:32 огонь был локализован и в 5:38 полностью ликвидирован.

Причиной пожара стало короткое замыкание электрической грелки, которой пользовалась пострадавшая.