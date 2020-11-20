В Харькове из-за неосторожности с печью во время пожара в доме пострадал мужчина

В Индустриальном районе Харькова во время пожара в частном доме пострадал мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, отметив, что с наступлением похолодания на Харьковщине участились пожары из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации приборов печного отопления.

Так, 19 ноября в 16:07 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме в переулке Кулешова, 15.

На момент их прибытия в комнате дома, где стояла металлическая твердотопливная печь, горели перекрытия и домашние вещи на площади 5 кв.м.

В результате пожара от огня пострадал 47-летний хозяин дома - мужчина получил ожоги лица.

Пострадавшего осмотрели медики скорой помощи, и от дальнейшей госпитализации он отказался.

Пожар спасатели локализовали в 16:48 и окончательно ликвидировали в 17:11.

По данным ГСЧС, вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.