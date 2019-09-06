В Харькове из-за непогоды упало 13 деревьев

Вчера, 5 сентября, из-за сильного ветра в Харькове на объектах зеленого хозяйства упали девять деревьев и четыре – на придомовых территориях, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента коммунального хозяйства, четыре дерева упали в Шевченковском районе - на улицах Данилевского, Ахсарова, Деревянко, Отакара Яроша. Одно дерево упало в Слободском районе. На бульваре Слинько также упало одно дерево, еще одно поваленное дерево - в Немышлянском районе, на пр. Льва Ландау. В районе Окружной дороги в Индустриальном районе ветер также свалил одно дерево, и два дерева упали в Новобаварском районе на ул. Конева. Кроме того, в городе насчитали 20 упавших больших веток и множество мелких.

В департаменте отметили, что сразу после случившегося бригады СКП «Харьковзеленстрой» выехали по адресам и начали распиливать деревья для вывоза. Сейчас работы по уборке упавших деревьев практически завершены.

Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, на придомовых территориях упало четыре дерева и семь веток. Работы по уборке последствий стихии ведутся на ул. Деревянко, 40, Балакирева, 50, Ахсарова, 15.

На пр. Тракторостроителей, 108 дерево уже убрали.