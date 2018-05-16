В Харькове из-за ремонта убили женщину

В полицию поступило сообщение от учителей одной из харьковских школ Шевченковского района Харькова о том, что их коллега не вышла на работу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Домой к женщине на улицу Клочковскую выехали патрульные полицейские.

В квартире прибывшие полицейские обнаружили тело 53-летней хозяйки. На шее погибшей была веревка.

Через несколько часов правоохранители установили личность злоумышленника и его местонахождение.

Им оказался 41-летний иностранец-рабочий, который делал ремонт в квартире погибшей.

Как рассказал заместитель начальника Шевченковского ОП Андрей Грязев, в день убийства работник пришел к женщине за деньгами, которые она якобы была ему должна за ремонт.

Между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина схватил веревку и задушил женщину.

Мужчина снял с убитой золотые серьги, прихватил телефон, банковскую карточку и скрылся.

Факт события внесли в Единый реестр досудебных расследований по п.6 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По делу идет следствие.