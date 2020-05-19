В Харькове из-за сильного ветра упало 12 деревьев

19 мая 2020 г. 10:15
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В Харькове в ночь с 18 на 19 мая в результате сильного ветра упало 12 деревьев.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте жилищного хозяйства, 10 деревьев упали на придомовых территориях города. Все они сейчас в процессе уборки - сегодня их распилят и вывезут.

По информации Департамента коммунального хозяйства, еще два случая падения деревьев произошли на объектах зеленого хозяйства - одно из деревьев упало на проезжую часть. 

Также из-за непогоды в городе с деревьев обвалились десять больших веток.

Сейчас коммунальщики занимаются их распилом и вывозом. 

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