В Харькове из-за сильного ветра упало 12 деревьев

В Харькове в ночь с 18 на 19 мая в результате сильного ветра упало 12 деревьев.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте жилищного хозяйства, 10 деревьев упали на придомовых территориях города. Все они сейчас в процессе уборки - сегодня их распилят и вывезут.

По информации Департамента коммунального хозяйства, еще два случая падения деревьев произошли на объектах зеленого хозяйства - одно из деревьев упало на проезжую часть.

Также из-за непогоды в городе с деревьев обвалились десять больших веток.

Сейчас коммунальщики занимаются их распилом и вывозом.