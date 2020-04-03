В Харькове из-за сжигания мусора загорелась теплотрасса, от огня пострадал автомобиль

В Харьковской области за прошедшие сутки, 2 апреля, спасателям поступило 38 сообщений о возгорании сухостоев, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ГСЧС, во время таких пожаров огнем была повреждена хозяйственная постройка в Красноградском районе области, в Изюме пламенем были повреждены крыши двух гаражей, а в Слободском районе Харькова - автомобиль.

В Слободском районе города Харькова на ул. Морозова, 11 из-за выжигания сухих веток и мусора загорелся утеплитель теплотрассы.

Также пламя зацепило стоящий неподалеку автомобиль «RAVON» 2016 г.в., в результате чего оплавилась его правая сторона.

Пожарные, прибывшие к месту происшествия, быстро ликвидировали возгорание.

Общая площадь этих пожаров - более 22 га.

Подавляющее их большинство происходит из-за легкомыслия граждан, которые, несмотря на многочисленные предостережения спасателей, продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя, отметили в ГСЧС.