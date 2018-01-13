В Харькове из-за угрозы взрыва эвакуировали выставочный центр

13 января 2018 г. 16:25
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12 января в 23:03 в полицию поступило сообщение о заминировании здания на улице Академика Павлова, 271.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, на место выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Правоохранители провели осмотр 4 500 кв. метров, эвакуировали 400 человек. Нарушений публичной безопасности и порядка не зафиксировано, пострадавших нет.

В результате проверки никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.

Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются лица, которые сделали ложное сообщение о заминировании.

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