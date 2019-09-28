 

Из-за угрозы взрывов эвакуировали более двух тысяч человек: открыто дело по теракту

28 сентября 2019 г. 9:51
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Полиция проверила информацию о заминировании 51 объекта в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в торговых центрах, медицинских учреждениях и жилых домах Харькова поступило в полицию 27 сентября.

Специалисты взрывотехники обследовали помещения и прилегающую территорию указанных учреждений, эвакуировали 2226 человек. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

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