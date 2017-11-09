В Харькове из задымленного гаража спасли мужчину

Сообщение о пожаре на территории частного дома по ул. Мирной, 3б в Харькове поступило 8 ноября в 12:49.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, звонили случайные свидетели, которые увидели дым, выходивший из гаража.

Спасатели открыли металлические двери гаража с помощью шанцевого инструмента и нашли в полностью задымленном помещении мужчину, 1969 года рождения. Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали врачам "скорой". Мужчина получил отравление угарным газом, но после осмотра отказался от дальнейшей госпитализации.

Огнем были охвачены дрова на площади 2 кв.м. Пожар ликвидировали в 12:58.

По предварительным данным причина его возникновения - неосторожное обращение с огнем.