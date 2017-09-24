В Харькове из задымленной многоэтажки эвакуировали более 20 людей

Пожар произошел накануне, около 20:19 в квартире на 7 этаже жилой девятиэтажки по улице Роганской, 100-У.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, горела лоджия квартиры, а сильный ветер способствовал переброске огня на лоджию этажом выше.

В лоджиях горели домашние вещи на общей площади 30 кв. м. Разведка установила наличие сильного задымления лестничной клетки. Дым начал проникать в другие квартир и угрожал их обитателям.

Подав 2 пожарных ствола на тушение огня, спасатели сбили пламя. Параллельно были приняты меры по удалению дыма, после чего 23 человека под наблюдением работников ГСЧС были выведены на свежий воздух. В результате пожара пострадала хозяйка квартиры, где возникло возгорание, 1976 года рождения. Она с отравлением угарным газом госпитализирована в токсикологическое отделение 2-й больницы Харькова.

В 20:58 произошла локализация пожара, в 22:02 пожар полностью ликвидировали.

Причина возникновения возгорания устанавливается.