В Харькове избили активиста "Харьковского антикоррупционного центра". Комментарий полиции

Сегодня в 9:50 в дежурную часть Холодногорского отдела полиции поступило сообщение о том, что двое неизвестных избили 26-летнего мужчину на улице Коцарская.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства выясняются. Пострадавший находится на месте происшествия. По предварительным данным, медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

Факт события внесены в журнал учета правонарушений Холодногорского отдела полиции. Проводится проверка.

Напомним, в Харькове напали на члена "Харьковского антикоррупционного центра" Евгения Лисичкина.

Об этом на своей страничке в Фейсбук написал депутат облсовета и коллега Лисичкина Дмитрий Булах.