В Харькове избили активиста "Харьковского антикоррупционного центра". Комментарий полиции

18 сентября 2017 г. 11:14
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Сегодня в 9:50 в дежурную часть Холодногорского отдела полиции поступило сообщение о том, что двое неизвестных избили 26-летнего мужчину на улице Коцарская.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства выясняются. Пострадавший находится на месте происшествия. По предварительным данным, медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

Факт события внесены в журнал учета правонарушений Холодногорского отдела полиции. Проводится проверка.

Напомним, в Харькове напали на члена "Харьковского антикоррупционного  центра" Евгения Лисичкина.

Об этом на своей страничке в Фейсбук написал депутат облсовета и коллега Лисичкина Дмитрий Булах.

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