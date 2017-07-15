В Харькове избили и подстрелили двух спортсменов, которых связывают с подготовкой "титушек",- волонтер

6 июля около 22-50 из службы 102 поступило сообщение, что на ул. Коцарской, 35 побили мужчину. Этим мужчиной оказался Артур Марабян. Об этом пишет на своей странице волонтер Роман Синицин.

Также по словам волонтера, Марабян был избит неизвестными патриотами.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП, на место выезжали работники Холодногорского отдела полиции. Также на место происшествия приехала скорая. Мужчину доставили в клиническую больницу скорой и неотложной помощи №4, он от госпитализации отказался.

Факт происшествия внесён в журнал учёта правонарушений. Официальных заявлений от данного гражданина не поступало. Обстоятельства происшествия устанавливают участковые.

Напомним, что по некоторым данным сообщалось, что Артур Марабян являясь директором спортивной школы тренировал «титушек» для нападения на евромайдан.

Также по информации из соцсетей был подстрелен еще один харьковский титушковод - известный боксер, участник Олимпийских игр 2004 года, перешедший затем в профессионалы, 42-летний Алексей Мазыкин.

