В Харькове изнасиловали 15-летнюю девочку, подозреваемый задержан

12 мая 2020 г. 10:15
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В центре Харькова изнасиловали 15-летнюю девочку. Подозреваемым в совершении преступления оказался иностранец.

Об этом сообщил декан факультета Киберполиции ХНУВД Вячеслав Марков.

«Вечером, 11.05.2020 в районе спуска Веснина, в Харькове за изнасилование 15-летней девочки сотрудниками полиции «по горячим следам» был задержан обоснованно подозреваемый в совершении преступления, студент одного из харьковских ВУЗов, прибывший на учёбу в Украину 8 месяцев назад», - написал он в Фейсбук.

По информации Маркова, задержанный мужчина может иметь отношение к другим изнасилованиям или быть причастным преступлениям.

«Имеющуюся у Вас информацию можете сообщить по номеру 102 или другим удобным способом», - добавил полицейский.

 

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