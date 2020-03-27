В Харькове криминальный авторитет, сбегая от полиции, разбил пять машин: опубликовано видео

27 марта 2020 г. 19:29
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В сети появилось видео, на кадрах которого харьковской криминальный авторитет, убегая от полиции на автомобиле Lexus, разбил пять припаркованных по пути машин и сбежал.

Как сообщали очевидцы-пользователи соцсетей, данное происшествие произошло 24 марта на Алексеевке в районе улицы Белогорской.

Ранее в сети были опубликованы фото автомобилей, пострадавших от автомобиля скрывавшегося от погони злоумышленника.

По информации NewsRoom, за рулем автомобиля находился криминальный авторитет по кличке "Изот". Как сообщило издание со ссылкой на свои источники, мужчина долгое время числится в розыске, а два года назад его задержали в Саржином Яру за рулем того самого Lexus по подозрению в серии автомобильных краж).

 

Видео: 

В Харькове криминальный авторитет "Изот" сбегает от полиции

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