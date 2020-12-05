В Харькове мачеха избивала 10-летнюю девочку: школьница находится в центре реабилитации

05 декабря 2020 г. 12:59
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В Киевский отдел полиции из службы «102» поступило сообщение о ненадлежащем уходе за ребенком.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по месту жительства 10-летней потерпевшей выезжала мобильная группа по реагированию на факты домашнего насилия, а также инспектор ювенальной превенции Киевского отдела полиции вместе с социальной службой. Ребенка госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами.

Относительно 35-летней женщины правоохранители составили административные протоколы по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также на мачеху выписано временное запрещающее предписание.

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