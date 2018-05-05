На Салтовке - масштабный пожар в швейном цехе

5 мая в 9:54 спасателям поступило сообщение о возгорании в двухэтажном здании по улице Светлая, 25 в Харькове.

Об этом сообщил помощник начальника Главного управлении ДСНС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

Заявитель сообщил, что горит швейный цех, а именно: кровля и внутренние помещения.

Пламя распространилось на площади более чем 500 кв.м.

На момент прибытия подразделений ДСНС пожар охватил кровлю и чердачное помещение данного здания на площади около 1000 кв.м, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украиы в Харьковской области.

Пожарные в 12:12 возгорание локализовали.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливают.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в данном здании располагался детский сад, а сейчас там функционирует частное предприятие, сообщили в пресс-службе спасателей.

На данный момент ликвидация пожара продолжается.

Харьковчане, жители Салтовки, сообщают о дыме от пожара, который видно издалека.