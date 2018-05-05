На Салтовке - масштабный пожар в швейном цехе

5 мая в 9:54 спасателям поступило сообщение о возгорании в двухэтажном здании по улице Светлая, 25 в Харькове.
Об этом сообщил помощник начальника Главного управлении ДСНС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.
Заявитель сообщил, что горит швейный цех, а именно: кровля и внутренние помещения.
Пламя распространилось на площади более чем 500 кв.м.
На момент прибытия подразделений ДСНС пожар охватил кровлю и чердачное помещение данного здания на площади около 1000 кв.м, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украиы в Харьковской области.
Пожарные в 12:12 возгорание локализовали.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливают.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в данном здании располагался детский сад, а сейчас там функционирует частное предприятие, сообщили в пресс-службе спасателей.
На данный момент ликвидация пожара продолжается.
Харьковчане, жители Салтовки, сообщают о дыме от пожара, который видно издалека.