В Харькове мать оставила троих детей на пьяного сожителя и уехала на заработки

О брошеных детях в соцслужбы сообщили соседи. Об этом сообщиди в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Жители дома рассказали, что матери нет дома, а ее сожитель не ухаживает за двумя маленькими девочками и мальчиком. Дети находились без присмотра, кормили детей соседи.

Девочек двух и четырех лет, и 6-летнего мальчика направили в больницу для установления их состояния здоровья.

Помещение, в котором проживали дети, находилось в очень плохом состоянии: всюду грязь, разбросанные вещи и продукты. Когда сотрудники службы по делам детей вместе с полицейскими зашли в комнату, то увидели, что мужчина, на которого мать оставила детей, спит в состоянии алкогольного опьянения, а малышня грязная и голодная сидит и ждет мать.

Правоохранители нашли мать детей в Полтаве. Как пояснила женщина, она была на заработках.

В настоящее время на мать детей составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) кодекса Украины об административных правонарушениях. Также службой по делам детей по Шевченковском района города Харькова собирается материал о лишении матери родительских прав.