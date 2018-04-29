В Харькове медики скорой помощи спасли от смерти двух мужчин

29 апреля 2018 г. 14:17
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Вчера, 28 апреля, в 7 часов 36 минут медикам скорой и неотложной помощи поступил вызов о том, что у 55-летнего мужчины плохо с сердцем.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Через 7 минут бригада медиков прибыла на место и увидела, что у мужчины произошла остановка сердца.

Медики реанимировали больного  и стабилизировали его состояние.

А уже в 10 часов 01 минуту того же дня бригада медиков скорой помощи отправилась на вызов в парк Горького, где 45-летнему мужчине стало плохо после игры в футбол.

Прибыв к больному через 5 минут, бригада медиков провела комплекс реанимационных мероприятий, включая дефибрилляцию сердца.

Таким образом,  сердечный ритм у мужчины медики восстановили.

Обоих больных в стабильном состоянии медики госпитализировали в 4 больницу скорой и неотложной помощи им.Мещанинова.

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