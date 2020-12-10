В Харькове медики "скорой" спасли мужчину в состоянии клинической смерти

10 декабря 2020 г. 14:22
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Харьковские медики скорой помощи спасли жизнь 36 летнему мужчине, у которого остановилось сердце.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Сегодня ночью медики «скорой» получили вызов в 00:58 по поводу того, что мужчина находится без сознания.

Бригада медиков скорой помощи во главе с врачом прибыла на место через четыре минуты и констатировала клиническую смерть пациента.

Медики сразу начали проведение реанимационных мероприятий.

Благодаря их действиям сердечно-легочная деятельность больного была восстановлена.

После этого мужчину госпитализировали в больницу.

 

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