В Харькове медики "скорой" спасли мужчину в состоянии клинической смерти

Харьковские медики скорой помощи спасли жизнь 36 летнему мужчине, у которого остановилось сердце.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Сегодня ночью медики «скорой» получили вызов в 00:58 по поводу того, что мужчина находится без сознания.
Бригада медиков скорой помощи во главе с врачом прибыла на место через четыре минуты и констатировала клиническую смерть пациента.
Медики сразу начали проведение реанимационных мероприятий.
Благодаря их действиям сердечно-легочная деятельность больного была восстановлена.
После этого мужчину госпитализировали в больницу.