В Харькове медики "скорой" спасли жизнь мужчине, у которого остановилось сердце

В Харькове медики спасли жизнь мужчине, у которого остановилось сердце.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, накануне, 19 ноября, в 22:29 в службу «103» поступил вызов в один из районов города.

Сообщалось, что у 42-летнего мужчины плохо с сердцем, и он нуждается в экстренной медицинской помощи.

Прибывшая на вызов бригада ЭМП приняла решение госпитализировать пациента, однако во время госпитализации у больного произошла остановка сердца.

Медики сразу начали проводить мужчине реанимационные мероприятия.

«Благодаря профессиональным действиям бригады ЭМП 207, сердечную деятельность мужчины удалось восстановить и госпитализировать его в лечебное учреждение», - рассказали в Центре.

Напомним, ранее сообщалось о том, что медики скорой помощи спасли жизнь женщине в состоянии клинической смерти.