В Харькове медики «скорой» спасли жизнь мужчине, у которого остановилось сердце

08 декабря 2020 г. 10:14
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В Харькове медики скорой помощи спасли жизнь 41-летнему мужчине, у которого остановилось сердце.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, 7 декабря в 12:28 в службу «103» поступил вызов в один из районов Харькова по поводу отравления мужчины неизвестными лекарственными средствами и медикаментами.

На момент прибытия бригады медиков «скорой», которая прибыла через пять минут, мужчина находился почти без сознания, а через несколько минут после осмотра его сердце остановилось, и была констатирована клиническая смерть.

Медики сразу начали проводить мужчине реанимационные мероприятия.

Вскоре сердечно-легочную деятельность больного удалось восстановить.

Затем мужчину госпитализировали в больницу.

 

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