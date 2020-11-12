В Харькове медики спасали двух детей, которые проглотили монеты

12 ноября 2020 г. 11:40
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В Харькове в течение суток медики оказал помощь двум детям, которые проглотили монеты.

Об этом сообщили в Харьковской областной детской клинической больнице № 1.

Так, в медучреждение за сутки поступили двое детей, которые проглотили монеты.

Точный возраст маленьких пациентов не указывается.

Монеты достоинством  50 копеек и 1 гривна были извлечены врачом-эндоскопистом, заведующей отделением торако-абдоминальной хирургии и переданы как экспонат в Музей извлечённых предметов.

«Закон парных случаев, как говорят в медицине», - отметили в медучреждении, призвав родителей быть максимально бдительными в отношении своих детей.

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