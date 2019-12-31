В Харькове медики спасли мужчину, у которого случился инфаркт в ресторане

31 декабря 2019 г. 10:37
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Харьковские медики спасли мужчину в ресторане, у которого случился инфаркт.

Об этом сообщили в Центре экстренной скорой помощи и медицины катастроф.

По данным медиков, происшествие случилось 27 декабря: в 22:42 поступил вызов в службу «103» по поводу того, что мужчине в ресторане стало «плохо с сердцем».

Прибывшие на вызов к 44-летнему мужчине медики поставили ему диагноз «Острый инфаркт миокарда» и оказали медицинскую помощь.

Затем больного срочно направлен в институт неотложной хирургии, где он прошел стентирование.

«Напоминаем: немедленно обращайтесь за помощью при первых признаках острого нарушения мозгового кровообращения или остром коронарном синдроме», - призывают медики.

 

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