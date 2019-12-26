В Харькове медики спасли нетрезвого мужчину от смерти на воде

26 декабря 2019 г. 10:00
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В Харькове медики спасли нетрезвого мужчину от смерти на воде.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 24 декабря в 19:39 в службу «103» поступил вызов на берег реки Харьков по поводу «утопления».

Звонивший сообщил медикам, что утопленника вытащили из воды.

Прибывшая бригада экстренной медицинской помощи на месте обнаружила 45-летнего мужчину. Медики стали проводить ему реанимационные мероприятия, и сердечную деятельность пострадавшего удалось восстановить.

Затем мужчину госпитализировали в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

«Не подходите к воде в состоянии опьянения», - предостерегают медики.

 

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