В Харькове медики спасли нетрезвого мужчину от смерти на воде.
Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 24 декабря в 19:39 в службу «103» поступил вызов на берег реки Харьков по поводу «утопления».
Звонивший сообщил медикам, что утопленника вытащили из воды.
Прибывшая бригада экстренной медицинской помощи на месте обнаружила 45-летнего мужчину. Медики стали проводить ему реанимационные мероприятия, и сердечную деятельность пострадавшего удалось восстановить.
Затем мужчину госпитализировали в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.
«Не подходите к воде в состоянии опьянения», - предостерегают медики.