В Харькове медики спасли жизнь женщине, у которой остановилось сердце

19 ноября 2020 г. 10:34
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В Харькове медики спасли жизнь женщине, у которой остановилось сердце.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 18 ноября в 11:17 в службу «103» поступил вызов в один из районов Харькова по поводу отравления 50-летней женщины лекарственными средствами.

На вызов прибыла бригада медиков экстренной медпомощи.

Во время осмотра у женщины остановилось сердце и произошла клиническая смерть.

Медики сразу начали проводить пациентке реанимационные мероприятия.

Сердечную деятельность в женщине удалось восстановить.

На аппарате ИВЛ, которым укомплектованы специализированные автомобили ЭМП, женщину госпитализировали в лечебное учреждение.

 

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