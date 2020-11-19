В Харькове медики спасли жизнь женщине, у которой остановилось сердце.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 18 ноября в 11:17 в службу «103» поступил вызов в один из районов Харькова по поводу отравления 50-летней женщины лекарственными средствами.

На вызов прибыла бригада медиков экстренной медпомощи.

Во время осмотра у женщины остановилось сердце и произошла клиническая смерть.

Медики сразу начали проводить пациентке реанимационные мероприятия.

Сердечную деятельность в женщине удалось восстановить.

На аппарате ИВЛ, которым укомплектованы специализированные автомобили ЭМП, женщину госпитализировали в лечебное учреждение.