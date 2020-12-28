В Харькове медики спасли жизнь женщине, у которой остановилось сердце

28 декабря 2020 г. 12:18
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В Харькове медики скорой помощи спасли жизнь пенсионерке, у которой остановилось сердце.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, 27 декабря в 20:18 в службу «103» поступил вызов в Индустриальный района Харькова по поводу того, что 74-летней женщине стало плохо с сердцем.

При осмотре медиками пациентки ее сердце вследствие фибрилляции его желудочков остановилось.

Бригада «скорой» сразу начала проведение реанимационных мероприятий и вскоре сердечно-легочную деятельность женщины им удалось восстановить.

Затем спасенную женщину госпитализировали в больницу.

 

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