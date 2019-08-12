В Харькове медиков "скорой" спасали от пьяного пациента с ножом

В Харькове пьяный пациент угрожал ножом врачам "скорой", прибывшим на вызов.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 11 августа в 18:46 медикам скорой помощи поступил уличный вызов к 34-летнему мужчине по поводу «без сознания».

Бригада медиков скорой помощи прибыла на вызов через 5 минут.

На месте их ждал мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время транспортировки мужчина начал агрессивно себя вести и угрожал ножом, в результате чего медики нажали кнопку тревоги. Наряд быстрого реагирования прибыл на помощь за 3 минуты, догнал и задержал нападавшего.

Через несколько минут на помощь наряду прибыла психиатрическая бригада медиков.