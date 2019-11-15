В Харькове "минировали" 300 объектов, более тысячи человек эвакуировали

15 ноября 2019 г. 10:55
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В Харькове неизвестный заявил о заминировании более 300 объектов, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Информация о минировании всех больниц, родильных домов, торговых центров, гостиниц и некоторых жилых домов в городе Харькове поступила в полицию по электронной почте 14 ноября.

В целом работники полиции осмотрели 315 объектов и прилегающую к ним территорию - 10 жилых домов, 51 учреждение здравоохранения (среди которых 5 родильных домов), 43 торговых центра, 190 детских садов, 21 гостиница.

Всего специалисты эвакуировали 1189 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Нарушений публичной безопасности и порядка не было. Пострадавших нет.  

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

 

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