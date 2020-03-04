В Харькове «минировали» Синагогу: правоохранители эвакуировали три десятка людей

Около тридцати человек пришлось эвакуировать правоохранителям в Харькове. К таким действиям полицейским пришлось прибегнуть из-за сообщения на электронной почте. В письме от неизвестного говорилось, что синагога, по улице Пушкинской, заминирована. Взрывотехники осматривали территорию в 3000 кв. м.

Утром посетители синагоги увидели полицейских и взрывотехников. Правоохранители попросили всех срочно покинуть помещение и натянули вдоль ворот ограничительную ленту. Напуганным людям, а в это время их в здании было около трех десятков, объяснили, что поступил анонимный сигнал о том, что в синагоге заложена взрывчатка.

Моше Москович, главный раввин Харькова:

Ну, пришли милиция, что был звонок. Что положили что-то в синагоге. И, молодцы, пришли сразу: милиция, с собаками. Они смотрят полностью здание синагоги. И освободили всех, которые были здесь. Здесь есть очень много детей, юноши и пожилых людей, старики.

Информация о заминировании синагоги поступила на электронную почту полиции от неизвестного. Поэтому взрывотехникам пришлось осмотреть территорию в 3000 кв. м.

Після детального огляду будівлі та прилеглої території, вибухівку спеціалісти не знайшли. І через декілька хвилин правоохоронці звільнили прохід та пустили людей всередину.

Следователи зарегистрировали информацию в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Сейчас решается вопрос о квалификации проишествия по Уголовному кодексу Украины.