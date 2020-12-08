В Харькове «минировали» суды: взрывчатку не нашли

Информация о том, что в Апелляционном и Червонозаводском судах Харькова заложена взрывчатка, поступила в обед. На место сразу выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Эвакуировать пришлось около трехсот работников учреждений и посетителей.

Оксана и Инна работают в столовой суда, женщины рассказывают, что паники не было, люди спокойно покинули здание. Однако на улице пришлось просидеть более двух часов.

Оксана, работница суда

Нас по громкой связи предупредили и попросили выйти, и каждый кабинет проверяли, чтобы людей не было в помещении. Наш кабинет проверили, мы закрылись и вышли. - Ничего не нашли? - Этого мы еще не знаем точно.

Инна, сотрудница суда

Покинули, сейчас ожидаем, сейчас проверят - сообщат. - Во сколько сказали? - В половину двенадцатого дня где-то. Ну, мы быстренько, конечно минут 10 и вышли.

Эксперты проверили около 20 000 квадратных метров здания и прилегающей территории, однако взрывчатку так и не нашли.

По факту ложного минирования полиция решает вопрос о возбуждении уголовного производства. Также сейчас правоохранители ищут лицо, сделавшее фейковое сообщение о взрывчатке.

В прошлом году осенью была целая волна фейковых минирований различных учреждений города, начиная от торговых центров, завершая школами и университетами.

Сообщения о том, что якобы заложили взрывчатку, приходили одновременно по несколько десятков, а иногда - с полсотни в день. Письма присылали на почтовые ящики учреждений.

Впрочем, виновников волны фейковых минирований до сих пор не нашли.