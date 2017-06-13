В Харькове мошенники незаконно завладели квартирой умершего

Харьковская прокуратура направила иск о возврате в коммунальную собственность трехкомнатной квартиры, принадлежавшая одинокому харьковчанину, которой незаконно завладели мошенники. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской области.

По словам руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, прокуратура руководит уголовным делом по факту мошенничества (ч. 1 ст. 190 УК Украины).

Было установлено, что после смерти владельца квартиры, который не имел наследников, злоумышленники подделали документы на имя подставного лица, зарегистрированного на территории временно оккупированной территории Украины. В Киеве мошенники нотариально заверили доверенность на право распоряжения имуществом. В дальнейшем квартира была продана третьему лицу.

На данный момент досудебное расследование продолжается. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.