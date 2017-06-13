В Харькове мошенники незаконно завладели квартирой умершего

13 июня 2017 г. 12:03
1 просмотр

Харьковская прокуратура направила иск о возврате в коммунальную собственность трехкомнатной квартиры, принадлежавшая одинокому харьковчанину, которой незаконно завладели мошенники. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской области.

По словам руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, прокуратура руководит уголовным делом по факту мошенничества (ч. 1 ст. 190 УК Украины).

Было установлено, что после смерти владельца квартиры, который не имел наследников, злоумышленники подделали документы на имя подставного лица, зарегистрированного на территории временно оккупированной территории Украины. В Киеве мошенники нотариально заверили доверенность на право распоряжения имуществом. В дальнейшем квартира была продана третьему лицу.

На данный момент досудебное расследование продолжается. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.