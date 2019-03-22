В Харькове мошенники продали квартиру умершей женщины по "липовым" документам

22 марта 2019 г. 16:18
88 просмотров

Прокуратура направила в суд иск о признании недействительными сделок по квартире, приндлежащей территориальной общине, а также об истребовании жилья из незаконного владения.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 

Так,  речь идет об однокомнатной квартире в Московском районе стоимостью около 500 тысяч гривен. Женщина, которая жила в этой квартире длительное время, имела право приватизировать жилье еще в девяностые годы, однако оформлять квартиру должным образом она не стала.

Поэтому фактически недвижимость принадлежала территориальной общине, а она жила в ней как квартиросъемщик. Вскоре после смерти женщины квартиру незаконно продали по поддельным документам. Для оформления договора купли-продажи мошенники обратились к нотариусу с поддельным свидетельством о приватизации. Согласно этому документу жилье было оформлено на подставное лицо - жителя другой области, который и выступил продавцом недвижимости.

По факту незаконной продажи квартиры начато уголовное производство по ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Досудебное расследование продолжается.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.