В Харькове может остаться без аэропорта

По информации компании «Нью Системс АМ», которая управляет Международным аэропортом «Харьков», в Государственную авиационную службу Украины от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), осуществляющего контроль над безопасностью движения в авиационном пространстве Европы, поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационное движение в Восточной части Украины. В частности, в нем признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят международные аэропорты «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье». Об этом сообщает пресс-служба харьковского горсовета.

«В случае принятия данного документа авиасообщение между Харьковом и другими странами будет прекращено, таким образом, Харьков окажется в авиационной изоляции. Слобожанщина может стать непривлекательным регионом для иностранных инвесторов, а также существенно усложнятся деловые путешествия представителей локального бизнеса, что окажет серьезное отрицательное влияние на экономическое состояние Центральной и Восточной частей Украины», - говорится в обращении к премьер-министру Украины.

Последствиями принятия такого документа может стать прекращение работы Харьковского аэропорта и смежных предприятий, а также пунктов пограничного и таможенного контроля, в которых задействовано около 1,5 тыс. работников.