В Харькове мужчина хотел прыгнуть с балкона с веревкой на шее

23 октября 2017 г. 10:01
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22 октября ночью патрульные получили вызов о  конфликте в одной из квартир на проспекту Петра Григоренка.

Как рассказали в пресс-службі патрульной полиции, на месте стражи порядка выяснили, что ссора произошла между бывшими супругами. Патрульные провели беседу с мужчиной и женщиной, после чего те отказались от написания заявлений.

А уже через 15 минут заявительница снова позвонила в полицию. Как выяснилось, женщина пошла к себе домой на соседнюю улицу, а экс-муж последовал за ней. Мужчина залез на балкон второго этажа и собирался прыгнуть,  привязав на шею веревку.

Патрульные смогли отговорить мужчину от самоубийства, после чего передали его врачам скорой.

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