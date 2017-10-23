В Харькове мужчина хотел прыгнуть с балкона с веревкой на шее

22 октября ночью патрульные получили вызов о конфликте в одной из квартир на проспекту Петра Григоренка.

Как рассказали в пресс-службі патрульной полиции, на месте стражи порядка выяснили, что ссора произошла между бывшими супругами. Патрульные провели беседу с мужчиной и женщиной, после чего те отказались от написания заявлений.

А уже через 15 минут заявительница снова позвонила в полицию. Как выяснилось, женщина пошла к себе домой на соседнюю улицу, а экс-муж последовал за ней. Мужчина залез на балкон второго этажа и собирался прыгнуть, привязав на шею веревку.

Патрульные смогли отговорить мужчину от самоубийства, после чего передали его врачам скорой.